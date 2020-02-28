Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,38 azalarak 5.309,9 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,18’lik düşüşle 6.580,61 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,58 değer kaybederek 21.984,21 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 3,86 düşerek 11.890,35 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,08’lik artışla 1,099 seviyelerinde işlem gördü.

Şirketler haberlerinde ise British Airways'in sahibi olan İnternational Airlines Group’un (IAG) hisseleri geçen yıl net karında yüzde 40 düşüş görülmesinin ve şirketin koronavirüs salgınından dolayı bu yıl gelir ve karına dair öngörüde bulunamayacağını açıklamasının ardından günü yüzde 8,42 değer kaybederek kapattı.

Analistler, salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin piyasalarda güçlü satışların devam etmesine sebep olduğunu belirtti.





Kaynak: AA