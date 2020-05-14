Avrupa borsaları, Kovid-19'e yönelik endişelerle günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin virüs nedeniyle öngörülemeyen risklerle karşı karşıya olduğunu söylemesinin ve Kovid-19 krizinin yakın zamanda bitmesine ilişkin yatırımcıların endişelerinin artmasının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,15 azalarak 326,78 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 azalarak 4.273,13 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,75’lik düşüşle 5.741,54 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 16.867,76 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,95 düşerek 10.337,02 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 1,078 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" endişeleri ve Fed Başkanı Powell'ın para politikası desteğinin sınırına gelindiğine ilişkin sinyaller vermesinin bugün pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Powell, dünkü açıklamasında, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığına işaret etti.

Kaynak: AA