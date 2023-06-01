Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükseliş eğilimiyle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi açılış sonrasında yüzde 0,8 artışla 455 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,8 değer kazanarak 15.795 puan seviyesine yükseldi.

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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsalarının alış ağırlıklı bir seyirle güne başladığı bildiriliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 455 puan seviyesine yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 15.795 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.486 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.142 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 26.399 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0670 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin "şahin" açıklamalarına devam ettiği belirtiliyor. ECB üyesi Olli Rehn, çekirdek enflasyonda beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediği sürece faiz indirimine yönelik düşüncelerin olmayacağını ifade etti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un bugün Fransa'nın ülke notunu gözden geçirmesi ve olası bir not düşüşü ihtimaline dikkat çekiliyor.

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Almanya'da açıklanan verilere göre, mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 43,2'ye yükselmesine rağmen, sektörde daralmanın devam ettiği belirtiliyor.

Bugünün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceği ve ABD'deki borç limiti kriziyle ilgili haber akışının da yatırımcıların dikkatinde olduğu ifade ediliyor.

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KAYNAK: AA

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