Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor

ATSO ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Filmleri Haftası, 22 Eylül'de başlıyor. Filmler, Antalya Kültür Sanat (AKS)'de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Sanat ile kültürleri buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Uluslararası film gösterimleri, kentimizin kültürel zenginliğini artıracak ve sanatseverlerimize farklı kültürlerden gelen filmleri izleme fırsatı sunacak" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu ve AB üye ülke büyükelçilikleri desteğiyle Eskişehir, Trabzon ve İzmir'de gerçekleştirilen Avrupa Filmleri Haftası'nın dördüncü durağı Antalya oluyor. 22- 28 Eylül tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat (AKS)'de AB üyesi 16 ülkeden 16 film, sanatseverler ile buluşacak. Gösterimleri yapılacak filmleri seyretmeye Antalyalıları ve ATSO üyelerini davet eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Herkesi bu güzel etkinliğimize davet ediyorum. AKS'de etkinliklerimizin duyurusunu yaparken çok mutlu oluyorum. Çünkü ATSO olarak şehrimize kültürü ve sanatı getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kentimizin kültür ve sanatla taçlanması adına AKS'de güzel etkinliklere imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Sanat bizim için önemli bir enstrüman"

Sanatın güçlü bir ayağı olan sinema ile kültürleri buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Bahar, "Uluslararası film gösterimleri, kentimizin kültürel zenginliğini artıracak ve sanatseverlerimize farklı kültürlerden gelen filmleri izleme fırsatı sunacak. Şehrimiz bir turizm şehri, Türkiye'nin dışarıya açılan kapısı ve evrensel bir şehir olarak görüyoruz. Sanat bizim için önemli bir enstrüman" diye konuştu. Avrupa ve Türkiye arasında sürdürülebilir kültürel diyalogun önemine dikkat çeken Başkan Ali Bahar, "Türkiye ve AB arasındaki bağlar, kültürel çeşitliliğin korunması, barışın ve iş birliğinin teşviki ve daha geniş bir anlayışın oluşturulması açısından büyük bir öneme sahip. Bu yöndeki çabaları destekliyoruz, AB Türkiye Delegasyonuna ve AB üye ülke büyükelçiliklerine iş birlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Dolu dolu sinema programı

Gişelerde bulunmayan 16 Avrupa filmi, dramdan, komediye, belgeselden, maceraya kadar birebirinden farklı temalarda; Bulgaristan, Fransa, İspanya, Estonya, Polonya, Belçika, İrlanda, Belçika, İsveç, Hollanda, Avusturya, Malta, İtalya Finlandiya, Litvanya ve Almanya yapımı filmler seyirciyle buluşacak. Avrupa sinemasının farklı kültürleri ve hikâyeleri konu aldığı filmlerin gösterimleri 22 Eylül günü "Eczacı Melchior" ile başlayarak, 28 Eylül tarihinde "En Başarılı Prodüksiyon" ile son bulacak. Avrupa Filmleri Haftası'nın Antalya gösterim programına linktr.ee/antalyaabbm adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)