Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Güreş Federasyonu, dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ertelendiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19-22 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakaları, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ertelendi. Yeni tarihin, UWW tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA