Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da şampiyonaya çeyrek finalde veda etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanırken Rıza Kayaalp, Yunus Emre Başar ve Rahman Bilici ise şampiyonaya veda etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme, ilk tur, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. 55 kiloda mindere çıkan Doğuş Ayazcı, eleme turunda Rus rakibi Vitalii Kabaloev'e 9-4 yenildi. Kabaloev'in finale yükselmesi sebebiyle Ayazcı, repesaj maçına çıkma hakkı kazandı. Milli güreşçi, Rumen Florin Tita ile yarın repesaj mücadelesinde karşı karşiya gelecek. Bu müsabakayı kazanan isim de Gürcü Nugzari Tsurtsumia ile bronz madalya için kozlarını paylaşacak. 87 kiloda ise Metehan Başar ilk turda Estonyalı rakibi Erik Int'i 4 0'la geçerken, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Novikov'a 7-2 mağlup oldu. Novikov'un, finale çıkmasıyla Başar, repesaj müsabakasına çıkmaya hakkı elde etti. Metehan Başar, yarın İspanyol Jesus Gasca Fresneda ile mücadele edecek. Bu maçın galibi, Rus Aleksandr Andreevitch Komarov ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

RIZA'DAN ERKEN VEDA

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da şampiyonaya çeyrek finalde veda etti. 130 kiloda mücadele eden Kayaalp, 5-1 yenildiği Ukraynalı Mykola Kuchmii'nin yarı finalde elenmesiyle repesaj şansını da kaybetti.

63 kiloda Rahman Bilici, ilk turda Bulgar rakibi Nikalas Petrov Sulev'i 9-0 mağlup etti ama çeyrek final karşılaşmasında Rumen Mihai Radu Mihut'a 7-4 mağlup oldu ve elendi. 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar ise Moldovalı rakibi Daniel Cataraga'yı son sayı avantajıyla yenerek eleme turunu geçti fakat Belaruslu Pavel Liakh ile karşılaştığı ilk tur maçını 12-5 kaybederek şampiyonaya veda etti.

Kaynak: DHA