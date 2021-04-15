Ramazan’ın bereketini birlikte yaşıyoruzAmerika'da diplomat krizi! ABD,10 Rus diplomatı sınır dışı ediyorGençler için harekete geçildi! Gençlik merkezinde kurslar başladıKocaeli'den İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildiCamilerde koronavirüs önlemi! Tek tek dezenfekte edildiYardımına vatandaşlar koştu! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun ortasında yan yattıÇocukların drone korkusu! Lastik yakan çocuklar arkalarına bakmadan kaçtılarAnkaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleAlanya’da polisin durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındıBeslenme ve diyet uzmanından iftar uyarısı "Hızlı yemek ani tansiyon yükselmesine sebep oluyor"
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Avrupa'da gururumuz oldu! Halter şampiyonu Şaziye Erdoğan, Vali Becel’i ziyaret etti

Avrupa'da gururumuz oldu! Halter şampiyonu Şaziye Erdoğan, Vali Becel’i ziyaret etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram silkmede Avrupa üçüncüsü olan Şaziye Erdoğan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Avrupa'da gururumuz oldu! Halter şampiyonu Şaziye Erdoğan, Vali Becel’i ziyaret etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kg silkmede Türkiye'yi temsil eden ve burada Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan milli sporcu Şaziye Erdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Vali Becel, Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederken başarılarının devamını diledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Avrupa Halter Şampiyonasında üçüncü olan Şaziye Erdoğan, Vali Becel’i ziyaret etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT