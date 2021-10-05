Avrupa İlaç Ajansı'ndan üçüncü doz koronavirüs aşısına onay!

Avrupa İlaç Ajansı'nın güçlendirici koronavirüs aşılarının uygulanmasına yönelik düzenlediği basın toplantısında BioNTech-Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarının üçüncü dozunun bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan kişilere verilebileceği ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI NE ZAMAN UYGULANABİLECEK?

Güçlendirici koronavirüs aşılarının uygulanmasına yönelik düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avrupa İlaç Ajansı'nın Biyolojik Sağlık Tedavileri ve Aşı Strateji Başkanı Marco Cavaleri, bağışıklık sistemi zayıf olan 12 yaş ve üzeri hastalarda güçlendirici aşıların ikinci dozdan en az 28 gün sonra uygulanabileceğini söyledi.

GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN UYGULANDIĞI KİŞİLERDE ANTİKOR ÜRETİMİ ARTIYOR

Cavaleri, yapılan çalışmalara göre bağışıklık sistemi zayıflamış hastalara güçlendirici dozların uygulanması ile bu kişilerde antikor üretiminin arttığının gözlendiğini belirtti.

Cavaleri, bu hastalarda antikor üretme kabiliyetinin Covid-19’a karşı koruma sağladığına dair doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, ekstra dozun en azından bazı hastalarda korumayı arttıracağını söyledi.