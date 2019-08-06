Avrupa İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN ödülünü tanıdı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri'nin Büyük Ödülü, 2019 itibariyle 32 ülkeyi temsil eden Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (European Association for People Management - EAPM), tarafından tanındı.

m Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel'de düzenlenecek ödül töreninin İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının sonuçlandırılması aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Bob Morton'u ağırlayacak.

Morton, "PERYÖN'ün İK alanının gelişimindeki liderliğini tanımak, bu başarılı hikayeyi tüm üyelerimize anlatmak için ödülü desteklemek istedik. İnsana Değerde Liderlik Kategorisi'nin değerlendirmeleri esnasında EAPM'yi temsil etmekten mutluluk duyacağım" dedi.

Değerlendirme sürecine katılan kurumların yakaladığı avantajlara da değinen Morton, katılımcıların çalışmaları endüstrisindeki en iyilerle kıyaslanacak ve EAPM üyeleri tarafından da tanınağını, ödülü kazananlar ekiplerini ve çalışmalarını daha yakından analiz etme şansına erişeceğini ve kazananların PERYÖN'un yayınlarında, EAPM etkinliklerinde ve sosyal medyada yer alacağını belirtti.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz da, "En büyük ödülümüz olan "İnsana Değerde Liderlik" artık Avrupa çatı derneğimiz tarafından da tanınıyor. İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının neticelendirilmesi aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Sayın Bob Morton'u jürimiz olarak ağırlayacağız. Kendisinin sürecimizi küresel bakış açısı ile zenginleştireceğine inanıyorum" dedi. (Fotoğraflı)

DHA