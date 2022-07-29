Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi, enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktığı ifade edildi.

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Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldiği görüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

EN YÜKSEK ENFLASYON GIDADA GERÇEKLEŞTİ

Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.7 ile hizmetler izledi.

Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

ESTONYA'DA ENFLASYON YÜZDE 22,7'Yİ BULDU

Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçika'da yüzde 10.4, Yunanistan'da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 12.8, Hollanda'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 20.8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22.7 seviyesinde ölçüldü.

Oranlara bakıldığında, Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştığı gözlendi.

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