Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi; Türkiye, Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan milli takımlarının başantrenör ve takım kaptanları medya buluşmasında bir araya geldi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın grup ve eleme aşamasını değerlendirdi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 1 Eylül'de Hırvatistan'la karşılaşacağı maç hakkında da konuşan Guidetti, Hırvatistan takımında pasör çaprazı mevkiinde oynayan Fabris'e dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Basın toplantısının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 12 bin kişilik salonda Türk seyircisine yetmediğini söyleyerek, turnuva hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Artık 12 bin kişi önünde oynayan bir voleybol milli takımımız var"

Düzenlenen medya buluşmasının ardından özel açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk halkı çok önemli zaferlere imza attı. Türk voleybolu da bu önemli zaferlere imza atmaya devam ediyor. Bu bizim için çok mutluluk ve gurur verici. Şöyle ki; 12 bin kişilik salonda yer yoktu. Artık 12 bin kişi önünde oynayan bir voleybol milli takımımız var. Turnuvaya gelecek olursak; Türkiye en son 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yapmıştı. 4 bin 500 kişilik salonumuz hınca hınç dolmuştu. Orada Filenin Sultanları final oynadı. Hedefimiz yeniden final oynamak. 4 galibiyet 1 mağlubiyetle grubu tamamladık ve gruptan ikinci olarak çapraz eşleşme turuna kaldık. İlk rakibimiz Hırvatistan. Hırvatistan engelini aştıktan sonra Hollanda - Yunanistan müsabakasının galibiyle karşılaşacağız. Eğer biz bu engeli de aşarsak muhtemelen Almanya ya da Polonya takımlarından biriyle karşılaşacağız. Bu saatten sonra maçların telafisi yok. Yenilen eleniyor ama yenen yoluna devam ediyor. Biz Türkiye olarak bu organizasyonun ev sahipliğini, açılışı seremonisi de dahil iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Avrupa ve dünya ülkelerinde 150 televizyonda yayın yapılan bir organizasyonda Türkiye'nin ne kadar mükemmel bir organizasyona imza attığını ne kadar güzel bir ev sahipliği yaptığını değil Avrupa, dünyaya duyurduk ve gösterdik. Bugünden itibaren ve 8 Eylül'e kadar olan sürede aynı mükemmelliği, centilmenliği ve aynı misafirperverliği yine yapacağız. Seyircimizin gücü ve desteğiyle finale kadar gitmeyi arzuluyoruz" dedi.

"Finalde taraftarımıza nasıl yer bulacağımızı düşünüyoruz"

Voleybol Şampiyonası'nın açılışında önemli etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Üstündağ, final maçında da sürpriz organizasyonlar yapılacağının sinyallerini verdi. Üstündağ, "Şu ana kadar en büyük hazırlığımız final maçına salonun nasıl yeteceği. Taraftarımıza nasıl yer bulacağımızı sıkıntısını yaşıyoruz. Biz bunu da başarır ve en iyisini de yaparız. Açılışta nasıl büyük organizasyonlar yaptıysak finalde de öyle mükemmel organizasyonlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kupa çok uzağımızda değil"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının kupaya çok uzak olmadığını söyleyen Üstündağ, turnuva sonunda başaran ve mutlu olan tarafın Türkiye olacağını dile getirdi. Üstündağ, "Kupa çok uzağımızda değil, yakınımızda ama onu kazanmamız için salonda kızlarımızın sonuca gitmesi lazım. Ben buradan bir kez daha görevli personele, teknik ekip ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Allah güç kuvvet versin. Allah, yardımcıları olsun. Bizler tribündeyiz ama tabii ki kolay değil. Sahada mı zor, tribünde mi zor bilemiyorum. İnşallah, kupayı müzemize götürmek için tüm hazırlığımızı ve gayretimizle mücadelemizi veriyoruz. Başaran ve mutlu olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Turnuvanın en can alıcı bölümündeyiz"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımının tam performansını henüz gösteremediğini fakat eleme maçlarının önemli olduğunu belirterek, "Şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili çok mutluyuz. Özellikle Ankara'da böyle muhteşem bir seyirciyle oynadığımız için çok keyifliyiz. Her geçen gün biraz daha artan bir kalabalıkla oynadık ve bu bizi çok mutlu etti. Takımımız turnuvanın ilk bölümünde olağanüstü oynamadı fakat yeteri derecede iyiydik. Şu an turnuvanın en can alıcı bölümündeyiz çünkü her maç ölüm ya da kalım maçı. Turnuvanın bu bölümünü bu şekilde oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Fabris'e dikkat

Hırvatistan maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Guidetti, Hırvatistan Voleybol takımından Fabris'e dikkat çekti. Hırvatistan takımında hücum yükünü çeken Fabris'e karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyleyen Guidetti, "Hırvatistan da turnuvanın ilk bölümünde iyi işler çıkardı. Giderek kendilerini geliştirdiler. Fiziksel olarak yüksek oyunculara sahip bir takım. Pasör çaprazı mevkiinde oynayan Fabris takımda hücum yükünü çeken oyuncu. Atak yüzdesi olarak da iyi bir seviyede. Bundan sonraki maçların çok önemli olduğunun farkındayız. Odaklanarak sadece bu maçları düşünerek hazırlıklarımızı tamamlayacağız" dedi.

"Bu maçı kazanıp ilk 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek taraftara çağrıda bulundu. Hırvatistan maçında da taraftarı tribünlerde görmek istediğini vurgulayan Dündar, "İlk grubu iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. 5 maçı da inanılmaz bir seyirciye karşı oynadık. Arena'da inanılmaz bir atmosfer vardı. Hedeflerimiz arasında en kötü grubu 2'nci bitirmek vardı onu da başardık. Şimdi Hırvatistan'la oynuyoruz. İlk 16'dayız, hedefimiz finale kadar gitmek. İlk önce Hırvatistan maçını geçip rakibimizi bekleyeceğiz. Ankara seyircisi bizi inanılmaz destekliyor. Yarın da onları aynı şekilde tribünlerde görmek istiyoruz. Bize gelecek olursak; kendi hatalarımızı biraz azaltıp, takım olarak daha iyi oynarsak önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz 5'te 4 yaptığımız için. Tamamıyla Hırvatistan maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazanıp ilk 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son 16 turuna kalan Türkiye, Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan takımlarının başantrenör ve takım kaptanlarının katıldığı medya buluşması toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

