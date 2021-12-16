Avrupa Kayını ne demek, TDK'ya göre Avrupa Kayını kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avrupa kayını ne demek? Avrupa kayını TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Avrupa kayını kelimesi. Peki Avrupa kayını ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avrupa kayını nedir, Avrupa kayını kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVRUPA KAYINI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avrupa kayını kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Avrupa kayını kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avrupa'da yetişen bir tür kayın

