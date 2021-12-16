Bu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktıNece ne demek, TDK'ya göre Nece kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? | UEFA Uluslar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekim sonucuSon dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!Fenerbahçe Beko - Baskonia EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 13. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 24. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Mahkum 2. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleSon dakika: 16 Aralık 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuGalatasaray'dan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifasına ilişkin flaş açıklama
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Avrupa Kayını ne demek, TDK'ya göre Avrupa Kayını kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avrupa Kayını ne demek, TDK'ya göre Avrupa Kayını kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avrupa Kayını kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avrupa Kayını ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avrupa Kayını nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avrupa Kayını kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avrupa Kayını ne demek, TDK'ya göre Avrupa Kayını kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avrupa kayını ne demek? Avrupa kayını TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Avrupa kayını kelimesi. Peki Avrupa kayını ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avrupa kayını nedir, Avrupa kayını kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVRUPA KAYINI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avrupa kayını kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Avrupa kayını kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avrupa'da yetişen bir tür kayın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT