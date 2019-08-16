Avrupa Komisyonu çelik kotası artışını yüzde 3.0’e çekti

Avrupa Komisyonu, planlanan gümrük vergisinden muaf çelik kotası artışını, ABD'nin ek gümrük vergilerinden korunmak için, yüzde 5.0 düzeyinden yüzde 3.0 düzeyine çektiğini duyurdu.

Çelik üreticisi ArcelorMittal yöneticileri Avrupa Komisyonu'na, Avrupa çelik endüstrisinin tehlike altına olduğunu söyleyerek, 1 Temmuz'da devreye alınan yüzde 5.0'lik vergi artışını erteleme ya da iptal etme çağrısı yaptı.

Komisyon ayrıca, yassı çelik ithalatı kotasının yüzde 30'unu aşan ülkeleri sınırlamayı planlarken, Avrupa Birliği'ne yüksek miktarda ihracat yapan Türkiye'de bu sınırlamadan etkilenebilecek.

Yatırım bankası Jefferies analisti Alan Spence, "Endonezya yassı çelik ürünlerine yönelik muafiyetini kaybetti" dedi.

Diğer yandan, Polonya;'nın Krakow kentinde, yıllık 1.5 milyon ton çelik üretimi kapasitesine sahip bir fabrikada çıkan yangın sonrasında hasar kontrolü yapılması amacıyla üretimin iki yada üç gün durdurulacağı duyuruldu.

DHA