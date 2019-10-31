Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a göçmenlerin koşullarını iyileştirme uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'da Ege adalarındaki sığınmacılar da dahil olmak üzere göçmenlerin durumunun son bir yılda çarpıcı şekilde kötüleştiğini söyledi.

Midilli, Sisam ve Korint'deki göçmen kabul tesislerini ziyaret eden Mijatovic, "Binlerce insanın yaşadığı ümitsiz durumları ele almak için acil önlemler alınması gerekiyor" dedi.

Komiser, göçmenlerin adalarda tutulduğu hijyenik koşullar hakkında endişeli olduğunu ifade ederek, "Ziyaret ettiğim çok kalabalık kamplarda kötü tıbbi bakım ve temizlik eksikliği var. İnsanlar saatlerce yiyecek almak ve banyoya gitmek için sıraya giriyorlar. Bu hayatta kalma mücadelesi haline geldi "dedi.

Mijatoviç, Yunan makamlarını, tüm bu insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve insan haklarını korumak için acil önlemler almaya çağırdı.

Yunan adalarına göçmen ve sığınmacı girişleri engellenmeden devam ediyor. Yunanistan Vatandaşlık Koruma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 29 Ekim Salı ve 30 Ekim Çarşamba günü Yunan kıyılarına toplam 795 yeni göçmen ve mülteci geldi.

Kaynak: DHA