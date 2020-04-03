Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nden kulüplere mektup

Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamada Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini belirtti.

Eröğüt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; mektupta, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağının belirtildiğini ifade etti.

MUSTAFA ERÖĞÜT, TWITTER HESABINDAN AÇIKLADI

Eröğüt, Twitter paylaşımında, "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar." ifadelerini kullandı.

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.