Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 23. dakikada Arda Güler, 45+1.dakikada Arao'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak grubunu 14 puanla lider tamamladı.
TRABZONSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayan Trabzonspor mücadeleyi Bakasetas'ın 7.dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 9'ya yükseltti. Grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
SİVASSPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI
Dar kadrosuyla Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla Gradel'in 28.dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı beyazlılar 11 puanla grubunu lider tamamladı.
BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN
Avrupa macerasına devam eden diğer bir takımımız İstanbul Başakşehir ise Konferans Ligi A Grubu son haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e grup liderliğini getiren golleri 4.dakikada Ndayishimiye, 33.dakikada Serdar Gürler ve 64.dakikada Berkay Özcan kaydetti.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- İNGİLTERE: 102.712
- İSPANYA: 88.712
- ALMANYA: 78.856
- İTALYA: 71.211
- FRANSA: 59.164
- HOLLANDA: 56.500
- PORTEKİZ: 53.716
- BELÇİKA: 38.400
- İSKOÇYA: 36.400
- AVUSTURYA: 33.600
- SIRBİSTAN: 31.875
- TÜRKİYE: 31.100
- İSVİÇRE: 29.175
- ÇEK CUMHURİYETİ: 29.050
- NORVEÇ: 28.750
- UKRAYNA: 28.500
- DANİMARKA: 27.625
- RUSYA: 26.215
- HIRVATİSTAN: 25.400
- YUNANİSTAN: 25.225