Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 23. dakikada Arda Güler, 45+1.dakikada Arao'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak grubunu 14 puanla lider tamamladı.

TRABZONSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayan Trabzonspor mücadeleyi Bakasetas'ın 7.dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 9'ya yükseltti. Grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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SİVASSPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI

Dar kadrosuyla Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla Gradel'in 28.dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı beyazlılar 11 puanla grubunu lider tamamladı.

BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Avrupa macerasına devam eden diğer bir takımımız İstanbul Başakşehir ise Konferans Ligi A Grubu son haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e grup liderliğini getiren golleri 4.dakikada Ndayishimiye, 33.dakikada Serdar Gürler ve 64.dakikada Berkay Özcan kaydetti.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI