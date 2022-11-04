Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımız, gruplarından çıkarak yoluna devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 23. dakikada Arda Güler, 45+1.dakikada Arao'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak grubunu 14 puanla lider tamamladı.

Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

TRABZONSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayan Trabzonspor mücadeleyi Bakasetas'ın 7.dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 9'ya yükseltti. Grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

SİVASSPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI

Dar kadrosuyla Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla Gradel'in 28.dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı beyazlılar 11 puanla grubunu lider tamamladı.

Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Avrupa macerasına devam eden diğer bir takımımız İstanbul Başakşehir ise Konferans Ligi A Grubu son haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e grup liderliğini getiren golleri 4.dakikada Ndayishimiye, 33.dakikada Serdar Gürler ve 64.dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İNGİLTERE: 102.712
  2. İSPANYA: 88.712
  3. ALMANYA: 78.856
  4. İTALYA: 71.211
  5. FRANSA: 59.164
  6. HOLLANDA: 56.500
  7. PORTEKİZ: 53.716
  8. BELÇİKA: 38.400
  9. İSKOÇYA: 36.400
  10. AVUSTURYA: 33.600
  11. SIRBİSTAN: 31.875
  12. TÜRKİYE: 31.100
  13. İSVİÇRE: 29.175
  14. ÇEK CUMHURİYETİ: 29.050
  15. NORVEÇ: 28.750
  16. UKRAYNA: 28.500
  17. DANİMARKA: 27.625
  18. RUSYA: 26.215
  19. HIRVATİSTAN: 25.400
  20. YUNANİSTAN: 25.225

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