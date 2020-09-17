Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu maçları oynanıyor!
Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme turu maçları bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. Ön Eleme turu maçları ne zaman ve saat kaçta? Sorularının cevapları haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kupayı Sevilla'nın kazanmasının ardından 2020-2021 sezonu da 2. Ön Eleme turu maçları ile sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. Ön Eleme turlarında gecenin maçlarını haberimizde verdik.
Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. Günün maçları şöyle:
- 15:00 Kaisar v APOEL Nicosia
- 15:15 Ventspils v Rosenborg
- 16:30 Renova v Hajduk Split
- 17:00 FC Ararat-Armenia v Fola Esch
- 17:00 Teuta Durres v Granada
- 17:00 FC Astana v Buducnost Podgorica
- 18:00 Lincoln Red Imps v Rangers
- 18:30 KuPS Kuopio v Slovan Bratislava
- 18:45 Botosani v Shkendija 79
- 19:00 Bodo / Glimt v Zalgiris Vilnius
- 19:00 FK Riteriai v Slovan Liberec
- 19:00 Lokomotiv Plovdiv v Tottenham
- 19:00 Göteborg v FC Copenhagen
- 19:00 Neftçi Baku PFK v Galatasaray
- 19:30 FC Flora Tallinn v KR Reykjavik
- 19:30 Olimpija Ljubljana v Zrinjski Mostar
- 20:00 Lokomotiv Tbilisi v Dinamo Moscow
- 20:00 Riga FC v Tre Fiori
- 20:00 Connahs Quay v Dinamo Tbilisi
- 20:00 Hibernians FC v MOL Fehervar
- 20:00 CSKA Sofia v BATE Borisov
- 20:00 KF Laçi v Hapoel Beer Sheva
- 20:00 OFI v Apollon Limassol
- 20:00 Maccabi Haifa v Kairat
- 20:00 Djurgarden v Europa FC
- 20:00 Sfintul Gheorghe v Partizan Belgrade
- 20:30 Inter Club dEscaldes v Dundalk
- 21:00 Borac Banja Luka v Rio Ave
- 21:00 Kukesiv Wolfsburg
- 21:00 Aris Saloniki v Kolos Kovalivka
- 21:00 Piast Gliwice v Hartberg
- 21:00 Sileks v Drita
- 21:00 Bala Town v Standard Liege
- 21:00 Shamrock Rovers v Milan
- 21:15 Mura v AGF Aarhus
- 21:30 Viking v Aberdeen
- 21:30 Coleraine FC v Motherwell 21:45 Linfield FC v Floriana
- 21:45 Servette v Reims
- 21:45 Dunajska Streda v Jablonec
- 21:45 Osijek v Basel
- 22:00 Backa Topola v FCSB
- 22:05 Budapest Honved v Malmö FF