UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kupayı Sevilla'nın kazanmasının ardından 2020-2021 sezonu da 2. Ön Eleme turu maçları ile sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. Ön Eleme turlarında gecenin maçlarını haberimizde verdik.

Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. Günün maçları şöyle: