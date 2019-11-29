Avrupa Ligi’nde bir sevinç, iki hüzün
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Dudelange: 0 - APOEL: 2
Sevilla: 2 - Karabağ: 0
B Grubu
Lugano: 0 - Kopenhag: 1
Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3
C Grubu
Krasnodar: 1 - Basel: 0
Trabzonspor: 0 - Getafe: 1
D Grubu
Rosenborg: 1 - LASK: 2
Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0
E Grubu
Lazio: 1 - Cluj: 0
Celtic: 3 - Rennes: 1
F Grubu
Vitoria: 1 - Standard Liege: 1
Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2
G Grubu
Feyenoord: 2 - Rangers: 2
Young Boys: 1 - Porto: 2
H Grubu
Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2
CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1
I Grubu
Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1
Saint-Etienne: 0 - Gent: 0
J Grubu
Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1
Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3
K Grubu
Braga: 3 - Wolverhampton: 3
Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1
L Grubu
Astana: 2 - Manchester United: 1
AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2
Kaynak: İHA
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