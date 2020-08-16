UEFA Avrupa Ligini en çok kazanan takım olan Sevilla, bir kez daha finalde. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanan finallerde, Manchester United'ı 2-1 deviren İspanyol ekibi, kupayı 6. kez müzesine götürmeye çok yakın.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Man. United, 9. dakikada kazandığı penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Man. United, Sevilla'da Suso'nun 26. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

SEVİLLA, İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester, Sevilla kalesinde baskı kurmayı başarsa da öne geçecek golü bulamadı. Karşılaşmanın son 20 dakikasına 1-1 girilirken, eşitliği bozan isim Luuk De Jong oldu. De Jong, Sevilla'yı finale taşıyan golü, 78. dakikada kaydetti.

Bu skorla Avrupa Liginin en fazla kupa kazanan takımı olan Sevilla, bir kez daha finalde boy gösterecek. Sevilla'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak olan Inter-Shakhtar Donetsk maçının galibi ile belli olacak.

MAÇIN ÖZETİ

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MAÇIN 11'LERİ

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Sevilla, Wolverhampton'a karşı tek golle güldü: 0-1

Shakhtar Donetsk, Basel karşısında bol golle yarı finale yükseldi: 4-1

Man. United, Kopenhag karşısında uzatmalarda güldü: 1-0

Inter, Leverkusen karşısında yarı final biletini kaptı: 2-1