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Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunu geçmeleri durumunda oynayacakları play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunu geçmeleri durumunda oynayacakları play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag'ı elemesi durumunda Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ise rakibi Partizan'ı elerse Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) mücadelesinin galibi ile play-off'ta kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

DHA

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