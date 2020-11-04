UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Milli oyuncularımızın formasını giydiği Milan ve Lille, üçüncü haftada karşılaşıyor. H Grubu'nda yer alan Milan ve Lille, grupta liderlik için mücadele ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaşan Milan ve Lille, aralarındaki son maçı 2006 yılında oynamıştı. Bu sezon H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Milan, üçte üç yapmak için sahaya çıkıyor. Lille ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Peki, Milan - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan ve Lille üçüncü hafta maçında karşı karşıya geliyor. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadele, San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Bartosz Frankowski'nin yardımcılıklarını ise Jakub Winkler ve Marek Arys üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısı beIN SPORTS. Tüm Avrupa Ligi maçlarını kesintisiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, Milan - Lille maçını da naklen yayınlayacak. Karşılaşma saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

Milan - Lille maçını şifresiz olarak Azerbaycan kanalı olan CBC SPORT'tan izleyebilirsiniz. CBC Sport kanalını izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Milan XI: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Krunic, Ibrahimovic.

Lille XI: Maignan, Zeki, Fonte, Botman, Bradaric, Yusuf, Xeka, Renato, Bamba, Ikone, David.