Avrupa Müze Akademisi Fetih Müzesi’nde toplandı

Osmangazi Belediyesi ile Avrupa Müze Akademisi iş birliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde "Müzelerde Katılımcılık ve Popülerlik" konulu Kenneth Hudson Semineri gerçekleştirildi.

Açıldığı günden itibaren birbirinden farklı faaliyetlerle Bursa'nın değeri haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, uluslararası bir programa daha imza attı. Avrupa Müze Akademisi tarafından her yıl farklı Avrupa şehrinde düzenlenen ve müzecilik alanındaki gelişmeleri irdeleyen Kenneth Hudson Semineri'ne bu kez Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ev sahipliği yaptı. "Müzelerde Katılım ve Popülerlik" konulu seminerde yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılar, ziyaretçi sayılarının nasıl arttırılacağı, müzelerin kapsayıcılığı konularını ele aldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı dünya gündemine taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Osmangazi Belediyesi'nin dinamik, sürekli iş üreten ve 136 mahalleye hizmet götüren bir belediye olduğuna dikkat çeken Dündar, "Belediyeciliğin asıl görev ve hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bu faaliyetlerimizi de 2 bin 800 çalışanımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir aileyiz. Bu aile Osmangazi'nin her noktasına ulaşıyor. Bursa'nın merkeziyiz ve dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırlıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin 9 farklı kültür merkezinde haftanın 7 günü herkesin kendine göre bir faaliyet bulabildiğini kaydeden Başkan Dündar, "Panorama 1326 Bursa, şehrimize yeni bir soluk aldırdı. Tarihi şehir Bursa'mızın yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Bir yıl zarfında 99 farklı ülkeden 635 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Belediyeler şehirlerini tanıtmak için yarışır. Ülkelerden önce şehirler yarışır. Kısa zamanda 99 ülkeye ulaşabilmemiz bizim bu konuda başarılı olduğumuzu gösterir" diye konuştu. Fetih Müzesi'nin sadece ziyaret mekanı değil, aynı zamanda kültür ve sanat merkezi olduğunun altını çizen Dündar, "Burada vatandaşlarımız farklı etkinliklerde buluşuyor. Bir yıl içerisinde 171 farklı etkinliğe imza atarak canlı ve sürekli yaşayan bir mekân hâline geldi" dedi.

"Kubbedeki leylek bile konuşuluyor"

Panorama 1326 Bursa'nın uzun araştırmalar neticesinde inşa edilen bir eser olduğunu anlatan Dündar, "Bu projenin geniş bir alt yapısı var. Bursalıların fikirlerini alarak ve dünyadaki örneklerini inceleyerek projemizi geliştirdik ve hayata geçirdik. Ziyaretçilerin tepkilerinden ne kadar önemli bir eser yaptığımızı anlayabiliyoruz. Panoramik resimdeki bir leyleğin çınar ağacına yuva yapması bile konuşuluyor. Bu çok önemli bir olay. Demek ki, buraya gelenler panoramik resimle bütünleşiyor" ifadelerini kullandı.

Sanat özelliklerin yanı sıra farklı mimarîsiyle de önemli bir yapı kazandırdıklarını kaydeden Dündar, "42 metre açıklıkla dünyanın en büyük kubbesini inşa ettik. Bundan sonra artık şehrimizin tarihi ve turizmine daha farklı katkı koymak için çalışıyoruz. Eski Bursa olan Hisar'da açık hava müzesi çalışmalarımız devam ediyor. Fetih Müzesi'nin kubbesinde yaşanan duyguyu Hisar Açık Hava Müzesi'nde de yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

"Panorama 1326 mükemmel bir örnek"

Avrupa Müze Akademisi Kurucu Üyesi ve 2009-2018 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yapan Wim van der Weiden ise yaptığı konuşmada, farklı biz müze olan Panorama 1326 Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Son 30 yıldır statik ve zamansız müze kavramının artık dinamik bir deneyime dönüştüğünü ifade eden Weiden, "Müzelerin dinamik bir karakteri vardır. Artık müzeler herkese açık hale geldi. Ziyaretçiler sadece koleksiyonları görmeye gelmiyorlar. Günümüzde müzelerde geniş kapsamlı performanslar ve faaliyetler sunuluyor. Sunumlar tiyatral tekniklerle gerçekleştirilerek sosyal entegrasyon kolaylaştırılıyor. Ziyaretçilerin katılımı ve müzeye aşina olmaları çok önemli. Ziyaretçilerin meraklarını ve empati duygusunu artırma aslında başlangıç noktası olmalı. Burada en önemli nokta ise ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatmak. İçinde bulunduğumuz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, buna mükemmel bir örnek. Daha genç katılımcılar gerçekten müzecilik aktivitelerinin iyileştirilmesi için çok büyük bir önem taşıyor. Kenneth Hudson şöyle demiştir; İyi bir müzeden çıktığınızda, kendinizi girdiğinizden daha iyi hissetmeniz lazım. Bu müze başta olmak üzere Türkiye'deki müzelerde bunu hissettim. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Genel Direktörü Orhan Mollasalih de

Panorama 1326 Bursa'nın bir çok yönüyle Bursa'da ve Türkiye'de ilklere imza attığını belirterek, "Müzemiz, kısa sürede turizmin, kültürün ve sanatın buluştuğu bir mekan haline geldi. Bursa'nın en yeni ve heyecan uyandırıcı mekanında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. Bursa Müze Müdürlüğü'nden Arkeolog Ebru Dumlupınar, ise konuşmasında Türkiye'de müzeler ve müzecilik konusunda bazı bilgileri paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından seminer oturumuna geçildi. İlk oturumda söz alan Avrupa Müze Akademisi Direktörü Henrik Zipsane de Panorama Metodolojisi, Yaşayan Tarih ve Sanal Gerçekliğin Kökleri konusunda bilgiler verdi. Panorama metodunun ortaya çıkması ve tarihteki gelişiminden bahseden Zipsane, "1787 yılında İrlandalı ressam Robert Barker, ilk panoramik görünümü İskoçya'da Edinburgh'da Calton Tepesi'nden almıştır ve aynı yıl panorama açmıştır. O zamanlar panorama metodu inanılmaz popüler oluyor. 19. yüzyılda artık sanatçılar, tüm büyük Avrupa kentlerinde özellikle de Fransa ve Birleşik Krallık'ta panoramalar açıyorlardı. Böylece insanların yaşadığı kentleri, sosyal hayatı ve manzaraları gösteriyorlardı" şeklinde konuştu.

Seminerin diğer oturumlarında ise IPC Danışman Kurul Üyesi Salih Doğan, Müzeler ve Değişim Stratejileri, Rahmi Koç Müzesi'nden Temime Hazal Şahin, Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı, Bursa Büyükşehir Müzeler Şube Müdürlüğü'nden Dilek Yıldız Karakaş Müzelerin Yeni İmajı Bağlamında Bursa Müze'yi Yeniden Düşünmek, BJK Müzesi Müdürü Canan Cürgen Gültaş Anlatılan Senin Hikayendir, Romanya'dan Virgil Stefan Nitulescu da Müzeleri Popüler Yapan Nedir? Konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Türkiye'nin önemli müzelerinin başında geldiğini belirterek, "Bu önemli mekanımızda Bursa olarak Avrupa Müze Akademisi'nin seminerine ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa ve dünyada müzeciliğin gelişmesi, Türkiye'de müzeciliğin son yıllardaki aldığı mesafe gibi konularda işin uzmanlarıyla faydalı bir seminer gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA