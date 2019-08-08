Avrupa Müzik'ten "Ankaralı Coşkun'"a hakaret ve 50 bin TL'lik manevi tazminat davası 

AVRUPA Müzik, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suçu İiddiasıyla kendilerinden şikayetçi olan sözleşmeli sanatçısı Ankaralı Coşkun olarak bilinen türkücü Coşkun Direk'i hakaret suçundan savcılığa şikayet etti. Gerçek dışı beyanlarda bulunarak şirketin itibarını, onur ve saygınlığını zedelediğini belirten Avrupa Müzik, ayrıca Coşkun Direk'e 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Avrupa Müzik, Coşkun Direk'in kendisine ödeme yapmadığını ve "saf insanları gasp ediyor" şeklindeki beyanlarının gerçek dışı olduğunu ve hakaret suçu işlediğini belirterek, şirket avukatı Gizem Gülyüz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hakaret ve iftira dolu beyanlarla şirketin onur ve saygınlığının zedelendiğini belirten Avrupa Müzik ayrıca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Coşkun Direk'e 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Avrupa Müzik'in, Coşkun Direk ile sözleşme şartları dahilinde hareket ettiğini dilekçesinde belirten avukat Gizem Gülyüz, dolandırıcılık iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Coşkun Direk'in iddialarının şirketi manevi zarara uğrattığının yer aldığı dava dilekçesinde Direk'in haksız hukuksuz talepleri için bu iddiaları tehdit unsuru olarak kullanma amacını taşıdığı ileri sürüldü.

Coşkun Direk'in MESAM'dan kendi isteği ile ayrıldığı halde zorla istifa ettirildiği iddiasının yersiz olduğunu belirten Avrupa Müzik, şirketten mükerrer ödeme alabilmek için ödeme yapılmadığı iddiasının da gerçek dışı olduğunu belirtti. Coşkun Direk'in açıklamalarıyla şirketi itibarsızlaştırmaya çalıştığının belirtildiği dava dilekçesinde şirketin onur ve saygınlığını zedeleyen hakaret içerikli beyanları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat ödemesi istendi.

DHA