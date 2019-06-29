Avrupa Oyunları'nda karatede 4 madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2'nci Avrupa Oyunları'nda karate müsabakaları başladı. İlk gün sonunda Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Uğur Aktaş gümüş madalya kazanırken; Dilara Eltemur da bronz madalya sevinci yaşadı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren karate müsabakalarının ilk gününde ferdi kata ile kadınlar kumite 68 ve +68 kilo; erkeklerde ise 84 ve +84 kiloda madalya dağıtıldı. Erkekler ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu, ilk kez yer aldığı Avrupa Oyunları'nda finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde İspanyol Damian Quintero ile karşılaşan Dünya üçüncüsü Sofuoğlu, 26.88 puan alan rakibinin karşısında 25.60 puan alarak ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar ferdi kata dalında Bakü 2015'in bronz madalyalı ismi Dilara Eltemur, Avrupa Oyunları'nda unvanını korudu. 3^üncülük mücadelesinde 24.94 puan alan Fransız Alexandra Feracci'nin önünde 25.46 puan ile yer alan 22 yaşındaki Eltemur, üst üste 2'inci kez bronz madalyanın sahibi oldu.

MELTEM VE UĞUR'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Kumite dalında ülkemizi temsil eden Meltem Hocaoğlu ile Uğur Aktaş, finalde mücadele etti.

Kumite +68 kilo finalinde İspanyol Laura Palacio Gonzalez ile karşılaşan Meltem Hocaoğlu, grup aşamasında 0-0 berabere kaldığı rakibine 4-1 mağlup oldu. 2'incilik kürsüsüne çıkan Hocaoğlu, Bakü 2015'te de gümüş madalya kazanmıştı. Tokyo 2020 olimpik sıralamada ilk basamakta yer alan Uğur Aktaş, Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybettiği Hırvat Ivan Kvesiç karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Dengeli geçen müsabakada normal süre 0-0 sona ererken, hakem kararıyla kaybeden Aktaş, gümüş madalyada kaldı. Bakü 2015'te 3'üncülük kürsüsüne çıkan Uğur, üst üste 2'inci kez Avrupa Oyunları'nda madalya kazanma başarısı gösterdi. Kumite +84 kilodaki Alparslan Yamanoğlu ise grup aşamasında çıktığı üç maç sonunda aldığı bir galibiyetle üçüncü olarak oyunlara veda etti.

İKİNCİ GÜN KARATEDE 6 SPORCU YARIŞACAK

30 Haziran Pazar günü yapılacak kapanış gününde altı dalda madalya dağıtılacak:

Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg

Tuba Yakan - Kumite 55kg

Merve Çoban - Kumite 61kg

Eray Şamdan - Kumite 60kg

Burak Uygur - Kumite 67kg

Erman Eltemur - Kumite 75kg

(FOTOĞRAFLI)

DHA