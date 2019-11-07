Avrupa Parlamenteri Zdechovsky: HDP önünde oturan ailelerin acısını hissettim

DİYARBAKIR'da, HDP önünde oturan aileleri ziyaret eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, 15 yaşında bir oğlunun olduğunu ve çocukları kaçırılan ailelerin yaşadığı acıyı derinden hissettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, ardından açıklama yaptı.

'BU ZİYARETTE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM, AİLELERİN ACISINI DERİNDEN HİSSETTİM'

Ailelerle yaptığı görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Zdechovsky, ziyarette kendi çocuğunu düşünüp, ailelerin ne yaşadığını hissettiğini anlattı. Zdechovsky, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim de aynı yaşta çocuklarım var. En büyük oğlum 15 yaşında. Bu ziyaret sırasında çocuklarımı düşündüm. Çocuklarım bu şekilde bir muameleye kaldığı takdirde neler hissedeceğimi düşündüm. Bu yüzden bu ailelerin acısını derinden hissettim. Avrupa Birliği hiçbir zaman bir terör örgütünü desteklemez. Biz sadece elinde silah olmayanla konuşuruz. Bu Avrupa'nın açık bir politikasıdır. Bundan dolayı Diyarbakır'daki oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ettim. NATO'nun üyesi olan Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve terör örgütü PKK, Avrupa'nın kayıtlarında bir terör örgütüdür. Bu durum hiçbir şekilde değişmeyecek. Hiçbir zaman Kuzey İrlanda'daki teröristlerle görüşüp, onları kabul etmedik. ETA ile hiçbir zaman görüşmedik. Aynı şekilde bu bölgedeki terör örgütünü de kabul etmeyeceğiz. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük gruba sahip olan Avrupa Halkların Partisi'nden biriyim, buraya geliş amacım insanları görmek, gerçekleri yerinden görmek istedim. Bu ziyaretimin ardından Avrupa Parlamenterlerin buraya ziyaret etmelerini isteyeceğim. Önemli olan buraya gelip gerçeğin ne olduğunu görmek."

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Kaynak: DHA