İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Avrupa Parlamentosu Guiado’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu Guiado’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Guiado’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

Avrupa Parlementosu'nda yapılan oyalamada Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, 104 oya karşı 439 oyla "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanındı. Oylamanın ardından Parlamento, Avrupa Birliği Diplomatik Servisine ve üye ülkelere aynı kararı vermeleri çağrısında bulundu.

Parlamento adına yazılı açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Demokrasiyi yeniden kurmak için yeni özgür, şeffaf ve güvenilir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilene kadar ülkenin tek meşru geçici başkanı olarak Guiado'yu tanıyoruz" dedi.

Guaido, yaklaşık bir ay önce kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ülkede siyasi kaos başlatmış, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya makamı terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu Guiado’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu Guiado’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.