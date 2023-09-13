Avrupa Parlamentosunda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, 2022 Türkiye Raporu, 18'e karşı 434 oyla kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Avrupa Parlamentosunda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, 2022 Türkiye Raporu, 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Raporda, Türkiye'nin rotasını ciddi biçimde değiştirmediği sürece, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtildi.

Avrupa Parlamentosu, Fransa'nın Strazburg şehrinde Genel Kurul toplantısı için bir araya geldi. Toplantıda, AP'nin Türkiye raportörü Sosyalist Demokratlar grubuna mensup İspanyol AP üyesi Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu oylandı. Rapor, 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

"Türkiye'nin AB'ye katılım süreci mevcut koşullar altında devam edemez"

AB ve Türkiye'yi mevcut çıkmazdan kurtulmaya ve AB-Türkiye ilişkileri için "paralel ve gerçekçi bir çerçeve" bulmaya çağıran raporda, Türkiye'nin rotasını ciddi biçimde değiştirmediği sürece, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtildi.

"İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB'ye katılım süreçleri arasında bağlantı yok"

Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla gecikmeden onaylamasını talep edilen raporda, İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB'ye katılım süreçleri arasında bağlantı olmadığına vurgu yapılarak, her ülkenin AB'deki ilerlemesinin kendi değerlerine dayandığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen raporda, Türkiye'nin BM çerçevesi dışındaki Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklememesinin ise üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Türkiye'nin AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyum oranının tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 7'ye gerilediğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin genişleme ülkeleri arasında açık ara en düşük seviyeye sahip olduğu ifade edildi.

Türkiye'de barınan 4 milyondan fazla mülteci ve depremde mağdur olan Türk vatandaşları için AB'nin destek vermesi istenilen raporda, AB dayanışmasının Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir katkı yapacağına inanıldığı ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Olivier Varhelyi ise oylama öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB için son derece önemli bir ülke olduğunu belirterek, AP üyelerine Türkiye'ye özellikle sığınmacılar ve depremin yaralarının sarılması konusunda daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.

AP Türkiye yıllık raporu Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler yanında Türkiye'de yaşanan gelişmelere yönelik olarak AP'nin yorumlarını içeriyor. Söz konusu raporun resmi herhangi bir bağlayıcılığı bulunmazken, son yıllarda kabul edilen AP raporlarına AB Konseyi ve AB Komisyonu gibi diğer temel AB kurumları tarafından giderek daha az dikkate aldığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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