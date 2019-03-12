Avrupa piyalasarı açılış öncesinde artıda

Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde artıda hareket ederken, FTSE endeksi düğer endekslere göre yavaş kaldı.

Sterlinin diğer para birimlerine karşı değer kazanması üzerine, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda deniz aşırı ülkelerden dövizle işlem yapan şirketlerin kazançlarının görece olarak düşük kalması sebebiyle FTSE endeksinin artışı düşük kaldı.

Yatırımcılar, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki siyasi grupların Başbakan Theresa May'ın Brexit ile ilgili görüşmelerinde, Kuzey İrlanda sınır anlaşması ile ilgili değişikliklere gösterecekleri tepkileri izliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.04,

- CAC yüzde 0.4 ve

- DAX yüzde 0.61 yükseldi.

Euro dolara karşı yüzde 0.11 kazanımla 1.12569 düzeeyine yükselirken sterlin karşısında yüzde 0.32 kayıpla 0.85221 düzeyine çekildi. Sterlin dolar karşısında yüzde 0.45 artışla 1.32097 düzeyinde.

DHA