Avrupa Polis Teşkilatı'ndan "hayali transfer" soruşturması

LAHEY (AA) - Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), futbolcuların sıkı kontrole tabi tutulduğu İspanya'da, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bir futbol kulübü üzerinden "hayali transfer" yaptığından şüphelenilen iki ünlü şirkete yönelik vergi kaçakçılığı soruşturması yürütüldüğünü duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, İspanya güvenlik teşkilatı Guardia Civil, İspanyol Vergi Ajansı ve Europol iş birliğinde 2018'de başlayan Avrupa'daki önemli futbol kulüplerine menajerlik hizmeti veren iki şirkete yönelik "vergi kaçakçılığı" ve "para aklama" suçlamasıyla beş ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Vergi kaçırdığından şüphelenilen şebekenin, Malta merkezli bir şirketin yönlendirmesiyle kağıt üzerinde kurdukları şirketler adına değeri 10 milyon avroyu bulan lüks evler ve yatlar satın aldığı kaydedildi.

Şebekenin Belçika, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Sırbistan'daki birçok futbol takımıyla irtibatlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Hayali transfer" iddiaları ilk olarak 2016'da sosyal medyada ortaya çıkmıştı.





Kaynak: AA