Avrupa Sağırlar Atıcılık Şampiyonası Rusya'da başlıyor

14'üncü Avrupa Sağırlar Atıcılık Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Dmitrov kentinde yapılacak. 12 ülkeden 94 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Branş olarak 2017 yılı başında faaliyetlerimize başladık ve kısa bir zaman zarfında, yine aynı yıl 2017 Samsun'da yapılan Deaflympics Oyunları'na milli takım düzeyinde katılım gösterdik. Sporcularımızdan ikisi finallere kalarak bir olimpiyat 4'üncülüğü, bir olimpiyat 5'inciliği elde etti. Bu durum; bu branşta ileride büyük sporcuların çıkacağını ve ülkemize nice madalyalar kazandıracaklarını açık bir şekilde göstermiştir. Bu başarılı çıkışla birlikte, başarı potansiyeli olan sporcuları daha dikkatli takip etmeyi, onlara daha çok destek vermeyi amaç edindik. Avrupa Şampiyonası için Rusya'ya gidecek olan sporcularımızda da bu potansiyeli görüyor, ülkemize madalya ve madalyalarla döneceklerine inanıyor ve kafilemize sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Şampiyonada 10 metre havalı ve 25 metre tabanca'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

Habib Yeşilöz, Sevda Öztürk, Hatice Kübra Hançer.

(FOTOĞRAFLI)

DHA