Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının İtalya'da oynanan finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyın oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının İtalya'da oynanan finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyın oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Avrupa şampiyonu olarak yurda dönen Milli takımla kahvaltı programında buluştu.

Daha önce 2021 yılında Avrupa şampiyonluğu ve 2022'de de dünya üçüncülüğü elde eden Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya Pandova'da düzenlenen Avrupa şampiyonasının finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa'nın ikinci kez en büyüğü oldu.

Final maçı öncesi sporcularla akşam yemeğinde bir araya gelerek şampiyonluk sözü alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyon olarak dönen milli takımla kahvaltı programında buluşarak, sporcuları tek tek tebrik etti. Ümraniye Belediyesi'ne bağlı sporculardan oluşan bir ekip, dünya şampiyonlarını Başkan Yıldırım ile karşıladı. Programın sonunda Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.

"Türk bayrağımızı göndere çeken bu kardeşlerimize ne yapsak azdır"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gurur verici, Türk bayrağımızı göndere çeken bu kardeşlerimize ne yapsak azdır. Çünkü, 20 sene evvel Türkiye'de engelli çocukların hiçbir değeri yoktu. Cumhurbaşkanımızın iktidarıyla birlikte her türlü imkanı bu kardeşlerimize sunmaya başladık. Devlet olarak, bakanlıklar olarak, yerel yönetimler olarak sporun her türlüsünde bu gençleri rahatça eğitebiliriz. Örneği burada" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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