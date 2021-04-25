Avrupa Şampiyonu Ünsal Arık'ın “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişörtüne tepki yağdı!

24 Nisan'da Almanya'nın Augsburg’da seyircisiz gerçekleştirilen maça "Diktatör, 128 milyar dolar nerede?" yazılı tişörtle çıktı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan maçta kıyafetiyle dikkat çeken Türk boksöre tepki yağdı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMALI

Almanya'da yaşayan Avrupa şampiyonu Ünsal Arık yaptığı hareketle, Türk halkı tarafından eleştirildi. Son maçında "Diktatör, 128 milyar dolar nerede?" yazılı kıyafete çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu. Halkımızı temsil etmesi beklenen bir sporcunun, sergilediği bu politik tavır vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadı.

Öte yandan tüm dünyada internet üzerinden canlı yayımlanan maçta ülkemizi olmadık bir konuma sokmasıyla Twitter'da çok konuşuldu. Polemiğe neden olan tavrının ardından Arık'a 'Vatandaşlıktan çıkarılmalı' şeklinde yorumlar yapıldı.

ÜNSAL ARIK KİMDİR?

Ünsal Arık, 27 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Düzceli olan Arık, gençliğinde ve Fenerbahçe İstanbul'un A-gençliğinde futbol oynadı. Kırık bir tibia ve fibulanın ardından Arık, Kareth Lappersdorf, SV Fortuna Regensburg ve SE Freising için bölgesel ligde oynadı. Ardından futbol kariyerine son verdi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ünsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında?