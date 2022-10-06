Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin toplu fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun öncülük ederek AB üyesi olan ve olmayan 43 ülkenin liderlerini bir araya getirdiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ilk oturumu için toplanıldı. Zirve öncesi basın mensuplarına poz veren liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.

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Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan 43 ülkenin lideri, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ile Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Topluluğun bir araya gelmesine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülük etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ie yan yana poz verdi

İLHAM ALİYEV İLE YAN YANA POZ

Zirvede Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye de dahil olmak üzere Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer aldı. Topluluğun açılış oturumu öncesi liderler toplu fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yan yana poz verdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ie yan yana poz verdi

ZELENSKY'NİN DE VİDEO KONFERANS İLE KATILACAĞI AKTARILDI

Barış, güvenlik, küresel ekonomi, iklim ve enerji krizlerinin konuşulacağı zirvenin ilk oturumuna Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de başkent Kiev'den görüntülü görüşme ile katılacağı aktarıldı.

43 ülkenin liderleri arasında iş birliği ve fikir alışverişi gerçekleştirilecek olan zirvenin ikinci oturumunun 6 ay içerisinde Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede düzenlenmesi bekleniyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ie yan yana poz verdi

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