Avrupa Süper Ligi nedir? Hangi takımlar var? Kaç takım katılacak? Avrupa Süper Ligi maç formatı nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi'nin formatından memnun olmayan ve yeni bir lig kuracakları iddia edilen Avrupa'nın dev kulüpleri beklenen adımı attı ve Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. Bu durum dünya futbolunda şoke etkisi yaratırken futbolseverler Avrupa Süper Ligi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa Süper Lig'i İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün aldığı kararla kurulan turnuvanın adıdır. 15 takımın sabit olarak olarak katılacağı turnuvada her yıl 5 yeni takım katılacak.

AVRUPA SÜPER LİGİNİ HANGİ TAKIMLAR KURDU? HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa Süper Ligini kuran takımlar şunlardır:

- Arsenal (İngiltere)

- Manchester United (İngiltere)

- Chelsea (İngiltere)

- Liverpool (İngiltere)

- Manchester City (İngiltere)

- Tottenham Hotspur (İngiltere)

- Juventus ( İtalya)

- Milan ( İtalya)

- Atletico Madrid (İspanya)

- Barcelona (İspanya)

- Real Madrid (İspanya)

AVRUPA SÜPER LİGİNE KAÇ TAKIM KATILACAK?

Avrupa Süper Ligine 15'i sabit olmak üzere her yıl 20 takımın katılması planlanıyor. Yeni formata göre 5 yeni takım her yıl değişecek.

AVRUPA SÜPER LİGİ MAÇ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Süper Liginde 10 takım iki grupta mücadele edecek. Hafta içi oynanan maçlarda gruplarını ilk 3'te bitirenler çeyrek finale yükselecek.

Grubunda dördüncü ve beşinci sırada yer alan takımlar ise kendi aralarında çeyrek finale çıkmak için play-off maçları oynayacak.

Çeyrek final maçlarının çift maç üzerinden oynanacağı belirtilirken final maçının da mayıs ayında yapılacağı ifade ediliyor.

AVRUPA SÜPER LİGİNE KATILMAYI REDDEDEN TAKIMLAR

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, Borussia Dortmund ve geçtiğimiz yılın finalisti Paris Saint-Germain, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddetti.