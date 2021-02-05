Avrupa Süper Ligi'ni veto eden UEFA'dan, Şampiyonlar Ligi için yeni format!

Avrupa'nın birçok yerel ligi 2024 yılından itibaren geçerli olacak olan yeni bir Şampiyonlar Ligi formatı hakkında görüşlerini bildirmek için toplanıyorlar. Tüm liglerin düzenlemeyi planladığı olağanüstü toplantılar, muhtemel Avrupa Süper Ligi projesini ortadan kaldırıp UEFA'nın sunduğu yeni Şampiyonlar Ligi formatını paylaşmak adına olacak.

Avrupa Süper Ligi projesi nedir? Başlıyor mu?

Şu an ki UEFA Şampiyonlar Ligi formatından oldukça farklı olacak olan bu format, 8 gruplu olmaktan çıkıp 36 takımın yer aldığı bir lig haline dönüştürülebilir.

İngiliz basınından Telegraph'a göre UEFA, İngiltere'den 6 kulübü Şampiyonlar Ligi'ne dahil etme önerisinde bulunuyor. Lig sıralamasına göre giden 4 takımın yanı sıra geçmiş dönem başarılarıyla UEFA'nın kulüp sıralaması üzerinden 2 takımın seçilmesi planlanıyor.

RMC Sport'a göre ise Avrupa Süper Ligi' projesinin önüne geçmek isteyen UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılı itibarıyla revizyona gitmeyi düşünüyor. Yeni formatta, kulüp sayısı 36'ya yükseltilecek ve 'tarihi' kulüpler, kendi liglerinden katılım hakkı elde edemeseler dahi lige alınabilecek