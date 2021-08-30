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  3. Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek isteyenler aşı sertifikası bulundurmak zorunda!

Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek isteyenler aşı sertifikası bulundurmak zorunda!

Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuzdan itibaren uygulamaya başlattığı Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne Türkiye'nin de dahil edildiği duyuruldu.

Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek isteyenler aşı sertifikası bulundurmak zorunda!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirilen Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne Türkiye'nin de dahil edildiğini duyurdu.
Buna göre koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz şekilde gidebilecek.

Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek isteyenler aşı sertifikası bulundurmak zorunda!

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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