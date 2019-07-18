Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye fırtınası

8 atlet adını finale yazdırdı

İsveç'in Boras kentinde başlayan ve dört gün sürecek Avrupa U20 Şampiyonası'nın ilk günü geride kaldı. Yapılan seçme yarışmalarının ardından 8 Türk atlet adını final listelerine yazdırdı.

İsveç'in Boras şehrinde 49 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Milli atletler oldukça başarılı bir grafik çizdi. İlk gün sonunda 100 metrede Mizgin Ay, 1500 metrede Mehmet Çelik ve Tuğba Toptaş, 3000 metrede Ömer Amaçtan, gülle atmada Alperen Karahan, çekiç atmada Batuhan Hızal, disk atmada Özlem Becerek ve 3 adım atlamada Esra Yılmaz finale kalan atletler oldular.

1500 metre erkeklerde Mehmet Çelik, son turda yaptığı atakla serisini kazanırken, 3:49.01'lik derecesiyle ile finale yükseldi. Katılan atletler arasında en iyi dereceyle finale yükselen Çelik, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Kadınlar 1500 metrede ise Tuğba Toptaş, kariyerinin en iyi ikinci derecesi olan 4:27.44 ile serisini ikinci bitirerek final biletini aldı. Akşam yapılan 3000 metre seçmesinde Ömer Amaçtan, 8:36.18 ile dördüncü olarak finale çıkan bir başka Türk atlet oldu.

100 metre kadınlarda Mizgin Ay, sabahki seçmede 11.57 koştuktan sonra, sekizinci kulvarda yarıştığı yarı finalde 11.62 yaptı ve finale yükseldi. İki yıl öncenin U20 Dünya Şampiyonu Mizgin, Cuma akşamı finalde yarışacak.

100 metre erkekler seçmelerinden çıkan Umut Uysal ve Aşkın Sadi Aşkın ise turnuvaya yarı finalde veda etti. Aşkın, 10.53'lük PB derecesine rağmen, finali bindelik farkla kaybetti. Finale kalan son atletle aynı dereceye sahip olan milli atlet, bindelik ayrımda rakibinin gerisinde kalınca şanssız bir şekilde elendi. Umut Uysal ise yarı finalde 10.65 yaptı ve finale kalamadı.

Sabahki atma branşlarındaki seçmelerde ise Türkiye'den üç isim finale yazıldı. Çekiç atma erkeklerde Batuhan Hızal, 71.79'luk derecesiyle finale kalırken, Halil Yılmazer 62.90'da kaldı ve turnuvanın dışında kaldı. Gülle atmada Avrupa lideri olan Türkiye U20 rekortmeni Alperen Karahan, seçmede 20 metrenin üzerinde atış yapan tek isimdi. İlk hakkında 20.12 atarak finale çıkan Karahan, Cumartesi akşamı finalde boy gösterecek. Disk atma kadınlarda ise Özlem Becerek, 53.19'luk dereceyle birinci sıradan finale kalma başarısı gösterdi.

Kadınlar üç adım atlama seçmesinde Esra Yılmaz, 19 atlet arasında 13.00'lik derecesiyle beşinci sırayı aldı ve ismini finaldeki 12 isim arasına yazdırdı. Esra, geçen yıl da Dünya U20 Şampiyonası'nda final atlamıştı. Şampiyonanın ilk gününde yarışan diğer Türk atletler ise final şanslarını kaybederek elendiler. Erkekler gülle atmada Melih Yersel 17.63 ile 22'nci, Fatih Alparslan ise 17.57 ile 23'üncü olurken, kadınlar ciritte Münevver Hancı 50.36, Esra Türkmen ise 48.52'lik derecelerle seçmeden çıkamadılar. Yüksek atlama kadınlarda da Rümeysa Ökdem, 1.70'lik atlayışıyla elenenler arasına katıldı. 110 metre engellide ise Tibet Sancak 14.16, Serhat Bulut 14.20, Atakan Güneş de 14.29 koşarak yarı finalin uzağında kaldılar.

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DHA