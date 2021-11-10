Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi her geçen gün şiddetini artırıyor. Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıdaki düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Polonya'ya geçmek istemesi iki ülke arasındaki gerilimi artırmışı. Binlerce göçmenin sınırdaki tel örgüleri yıkmak için ellerindeki kazma ve küreklerle tellere vurduğu ifade edildi. Polonya askeri birlikleri göçmenleri engellemeye çalışırken öte yandan Rusya'dan Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirildiği açıklaması geldi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini ifade edildi. Açıklamada, "Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı." denildi.

İKİ DEVLET BAŞKANI KARARNAME İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım'da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik "Birlik Devleti programını" onaylayan kararname imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, bu kararname kapsamında iki ülke arasında yapılan "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onaylamışlardı.