Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!Triton ne demek, TDK'ya göre Triton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika... Meral Akşener'in de bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi!Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Anya Von Bremzen Gaziantep'e geldi! Ünlü gurme bakın hangi Türk tatlısına hayran kaldı!Şahbaz isminin anlamı nedir, Şahbaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mehip isminin anlamı nedir, Mehip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dirik isminin anlamı nedir, Dirik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yegane isminin anlamı nedir, Yegane ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yafes isminin anlamı nedir, Yafes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oyaçiçek isminin anlamı nedir, Oyaçiçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

Avrupa'ta geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya sınırlarına geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırındaki gerilimi artırmıştı. Avrupa'da bu gerilim devam ederken Rus savaş uçaklarının ise Belarus hava sahasında devriye uçuşuna başladığı ifade edildi.

Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi her geçen gün şiddetini artırıyor. Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıdaki düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Polonya'ya geçmek istemesi iki ülke arasındaki gerilimi artırmışı. Binlerce göçmenin sınırdaki tel örgüleri yıkmak için ellerindeki kazma ve küreklerle tellere vurduğu ifade edildi. Polonya askeri birlikleri göçmenleri engellemeye çalışırken öte yandan Rusya'dan Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirildiği açıklaması geldi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini ifade edildi. Açıklamada, "Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı." denildi.

Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

İKİ DEVLET BAŞKANI KARARNAME İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım'da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik "Birlik Devleti programını" onaylayan kararname imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, bu kararname kapsamında iki ülke arasında yapılan "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onaylamışlardı.

Avrupa ülkeleri, göçmen krizinde karşı karşıya geldi! Rusya savaş uçağı yolladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT