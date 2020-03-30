Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri sürüyor

SARAYBOSNA (AA) - Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları yükselmeye devam ederken, Avrupa ülkeleri de her geçen gün tedbirlerini artırıyor.

Belçika’da son 24 saatte bin 63 yeni hastanın teşhis edilmesiyle, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 899’a yükseldi, 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 513 oldu.

635 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla toplam hastanedeki Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 523’e yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 927 oldu.



Belçikalı virolog Steven Gucht, vakayla hastaneye kaldırılma sayısının yükseldiğini ve artışın devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle ülkede salgın açısından henüz zirveye ulaşılmadığını ifade etti.



Ülke genelinde günde ortalama 2 bin 500 ile 3 bin test yapıldığı, hedefin günde 10 bin test yapmak olduğu aktarıldı.



Belçika Ekonomi Bakanı Nathalie Muylle, ülkede normalleşme süreci başladığında ilk etapta okulların, daha sonra iş yerlerinin ve restoranların açılması gerektiğine işaret etti.

Halihazırda hangi sektörlerin en fazla desteğe ihtiyaç duyduğuna yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Muylle, gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Leuven Hastanesinde doktor olan Geert Meyfroidt ise bu haftanın Belçika açısından kilit olacağını, vaka sayısının zirve yapmasının beklendiğini dile getirdi.

Meyfroidt, ülkede vakalarda bölgesel yoğunluk bulunduğuna, özellikle Limburg bölgesinde hastane kapasitelerinde sıkıntı yaşanmaya başladığına işaret etti.

- Fransa'da evsizler için otellerde 5 bin kişilik yer oluşturuldu

Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 2 bin 606’ya, vaka sayısının ise 40 bin 174'e ulaştığı Fransa’da, Konut Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede sokaklarda kalan evsizler için otellerde 5 bin kişilik ve 40 farklı merkezde bin 300 kişilik yerlerin oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 447'ye, ölü sayısının ise 15'e yükseldiği Macaristan'da, hükümet tarafından alınan önlemler kapsamında, hastanelerde malzeme sevkiyatı ordu tarafından yapılacak.



Slovakya'da ise vaka sayısı 314'e yükseldi.

- Avusturya’da "maske" zorunluluğu



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kovid-19'la mücadelenin uzun bir maraton olduğunu ve daha zor günlerin ülkeyi beklediğini kaydederek, mevcut önlemlere 3 yeni uygulamanın daha eklenerek, yayılmanın yavaşlatılması için tedbirlerin artırılması kararı aldıklarını bildirdi.

Risk grubundaki kişilerin daha iyi korunması gerektiğini ve kararların uygulanması için daha sık kontrollerin yapılacağını vurgulayan Kurz, şunları söyledi:

“Maske takma zorunluluğu hayata geçirilecek. Bu maskeler, sağlık çalışanlarının kullandığı profesyonel maskeler olmayacak. Daha basit, ağız ve burnu kapatacak maskeler takılacak. Bu maskeler en kısa sürede süpermarketlerden tedarik edilebilecek. Çarşamba'dan itibaren süpermarketlerde maske takılması zorunlu hale gelecek."

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülke genelinde vaka sayısının 9 bin 131’e yükseldiğini, ölü sayısının ise 108’e ulaştığını duyurarak, 50 bine yakın testin yapıldığını, virüs bulaşan kişilerden 999’unun hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Anschober, özellikle risk gurubundaki hasta ve yaşlıların daha iyi korunması için evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla "evde çalışma imkanı" sunulacağını ya da "tamamen çalışmamalarını" sağlayacak ekonomik güvencenin oluşturulacağını dile getirdi.

Yaklaşan paskalya döneminde otellerin hizmet vermeyeceğine değinen Anschober, sağlık alanında koruma önlemlerinin de daha fazla artırılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, alınan kararların toplum tarafından uygulanıp uygulanmadığının daha sıkı bir şekilde kontrol edileceğini belirterek, 2 bin 46 yasal işlemin yapıldığını söyledi.

Öte yandan, ülkede 1 Mayıs kutlamaları iptal edilirken; Viyana’da her yıl haziranda düzenlenen "Tuna Festivali" de eylüle kaydırıldı.



- Polonya’dan İtalya’ya destek



Vaka sayısının bin 905’e, ölü sayısının da 26'ya yükseldiği Polonya’dan doktor ve sağlık görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip, salgının ciddi oranda etkili olduğu İtalya’ya gönderildi.

Söz konusu ekip, 9 Nisan’a kadar İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bu ülkenin virüse karşı yürüttüğü mücadeleye destek olacak.

Çekya’da ise Sağlık Bakanı Adam Vojtech, vaka sayısının 2 bin 837’ye, ölü sayısının ise 17’ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Vojtech, virüs nedeniyle ülkede ilk defa bir sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini belirterek, geriatri bölümünde çalışan bir hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Huzurevlerinde yeni önlemlerin hayata geçirileceğini ifade eden Vojtech, buralara yeni kayıt yaptıracak kişilerin 14 gün karantinada tutulduktan sonra günlük yaşama dahil olacaklarını söyledi.

- Almanya'da bir hastanede Kovid-19 tedbiri

Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki bir hastane, çalışanların virüse yakalanması nedeniyle yeni hasta kabul etmeyecek.

Wolfsburg Belediyesinden yapılan açıklamada, Wolfsburg Kliniğinde çalışanların Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirterek, “Bundan sonra hastaneye ziyaretçi gelmesine izin verilmeyecek. Yeni hasta kabul edilmeyecek.” ifadesi kullanıldı.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulunun (SVR) hazırladığı raporda, Kovid-19 salgını sebebiyle ülke ekonomisinde bu yıl "daralma" beklendiği kaydedildi.

SVR’in raporunda, mevcut bilgilere göre en iyi durum senaryosunda, 2020 yılı için Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH) yüzde 2,8 düşüş, gelecek yıl ise yüzde 3,7 yükseliş bekleniyor.

En kötü senaryoda ise GSYH’de bu yıl yüzde 4,5 oranında düşüş, 2021’de yüzde 1 büyüme öngörülüyor.



Berlin’de Kovid-19 hastaları için kurulmaya başlanan bin yataklı hastane nisan veya mayısta açılacak. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, hastanenin kurulmasına ilişkin hazırlıkların iyi gittiğini belirtti.

- Balkanlar'da en fazla vaka sayısı Slovenya'da

Balkan ülkeleri arasında vaka sayısının en fazla olduğu Slovenya'da bu sayı 756'ya yükselirken, 11 kişi de yaşamını yitirdi.

Slovenya'da market ihtiyaçlarının karşılanmasında, ev yapımı dahil olmak üzere, maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken; apartmanlarda kapı kolu, asansör düğmelerinin günde iki kez dezenfekte edileceği bildirildi.

Sırbistan'da ise vaka sayısı 741'e yükselirken, 15 kişi de hayatını kaybetti. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, pazar yerlerinin kapatılacağı da açıklandı.

Belgrad Meclis Başkanı Nikola Nikodijevic, taze meyve ve sebzelerin marketlerden alınabileceğini belirterek, marketlerin hafta sonu yerel saatle 13.00'a kadar açık kalacağını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halk gerekli sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin gündemde olduğunu vurguladı.

Sırbistan Ortodoks Kilisesi Psikoposu Milutin'in de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hırvatistan'da da vaka sayısı 713 olurken, ölü sayısı 6 olarak kaydedildi. Ülkede karantina önlemlerinin hazirana kadar devam edeceği belirtildi.

Vaka sayısının 381'e yükseldiği Bosna Hersek'te, Sivil Koruma Müdürlüğünce Konjic ve Jablanica şehirleri dezenfekte edildi.

Bosna Hersek'te virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaşırken, ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda "maske ve eldiven takma" zorunluluğu getirildi.

Diğer Balkan ülkelerindeki vaka ve ölü sayıları ise şöyle:

"Karadağ 91/1, Arnavutluk 223/11, Kuzey Makedonya 259/6 ve Kosova 94/1."

Kaynak: AA