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  3. Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

Pakistan uyruklu 15 göçmen Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan'a geçiş yapmak istemişti. Ancak Yunan askerleri tarafından sınırda yakalanarak işkence gördüler. Yardıma Türk askeri koştu.

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen göçmenler yaşadıkları dehşet anları anlattılar. “Türk askerleri olmasaydı ölecektik üzerimizdeki kıyafetleri onlar verdi” diyerek Türk askerlerinin hayatlarını kurtardıklarını söylediler.

Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçmek istedi. Göçmenler Karayusuf civarında bindikleri bir bot aracılığıyla Yunanistan'a geçmek istediler ancak kıyı bölgesine yaklaştıklarında Yunan askerleri tarafından yakalandılar.

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

Pakistan uyruklu göçmenler 4 gün süresince işkence gördüler ve ardından Yunan askerleri kendilerini Türkiye sınırına bıraktılar.

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

Ölümle burun buruna gelen Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımları sayesinde hayatta kaldılar. Pakistan uyruklu göçmenler yaşadıkları korkutucu anları anlattılar.

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

"4 GÜN BOYUNCA BİZE VURDULAR"

Sınırda yakalanan ve 4 gün boyunca işkence gören göçmenlerden biri olan Hadım Hüseyin, “Biz Yunanistan’a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye’ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar.” dedi.

Avrupa umuduyla Yunanistan'a kaçan göçmenler günlerce işkence gördü! Hayatlarını Türk askeri kurtardı

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