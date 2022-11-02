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Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım"
Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
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