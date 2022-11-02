Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım"

2004-2009 yılları arasından televizyon ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası, dönemin en renkli ve en sevilen dizilerinden biriydi. Renkli kadrosuyla milyonları ekrana kilitleyen Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakterine hayat veren Engin Günaydın, hafızalarda halen daha canlandırdığı karakter ile yerini koruyor.

Avrupa Yakası'ndan sonra başarılı başka projelerle de hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında yerini alan Günaydın, katılmış olduğu bir programda yaptığı samimi açıklamalarla adından söz ettirdi.