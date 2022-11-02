Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım"

Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım" 1

2004-2009 yılları arasından televizyon ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası, dönemin en renkli ve en sevilen dizilerinden biriydi. Renkli kadrosuyla milyonları ekrana kilitleyen Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakterine hayat veren Engin Günaydın, hafızalarda halen daha canlandırdığı karakter ile yerini koruyor.

Avrupa Yakası'ndan sonra başarılı başka projelerle de hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında yerini alan Günaydın, katılmış olduğu bir programda yaptığı samimi açıklamalarla adından söz ettirdi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Fenomen yarışma ekranlara dönüyor! Kısmetse Olur yapımcılarından müjdeli haber! Yeni sezon için başvurular alınmaya başladı! "Kısmetse izleriz"
Fenomen yarışma ekranlara dönüyor! Kısmetse Olur yapımcılarından müjdeli haber! Yeni sezon için başvurular alınmaya başladı! "Kısmetse izleriz"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet"
Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet"
Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım"
Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u Engin Günaydın'dan şaşırtan açıklamalar: "Çok pişmanım"
Okuyanlar şaştı kaldı! Esra Ezmeci'ye çaresizlik içinde bir itiraf daha: "Kocam en yakın erkek arkadaşı ile..."
Okuyanlar şaştı kaldı! Esra Ezmeci'ye çaresizlik içinde bir itiraf daha: "Kocam en yakın erkek arkadaşı ile..."
Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..."
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..."
Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü
Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü
Son Haberler
İslam Memiş'ten altım yatırımcılarına tavsiye! Kritik detaya dikkat çekti:" Bu hiç hayra alamet değil"
İslam Memiş'ten altım yatırımcılarına tavsiye! Kritik detaya dikkat çekti:" Bu hiç hayra alamet değil"
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Son dakika | AK Parti'den başörtüsü adımı! Bakan Bozdağ ile Elitaş, CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek
Son dakika | AK Parti'den başörtüsü adımı! Bakan Bozdağ ile Elitaş, CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!
Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?