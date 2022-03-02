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  3. Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

Avrupa'da birçok ülke Ukrayna'daki savaş mağduru göçmenlere kapılarını açıyor. Ancak yine bu ülkelerde siyahilere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık uygulanıyor. Bunlar arasına İspanya’nın aşırı sağ Vox partisi de eklendi. Partinin lideri Müslüman kökenli göçmenlere sınırların kapatılmasını istedi.

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oturumda söz aldı.

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

Ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalılar için “Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, evet bunlar savaş mültecileridir ve Avrupa'da hoş karşılanmalıdır.” diyen Abascal, şöyle devam etti:

'MÜSLÜMAN KÖKENLİ GÖÇMENLERE SINIRLARI KAPATIN’

“Herkes, bu mülteci akışı ile Avrupa sınırına akın eden, Müslüman kökenli, askerlik çağındaki genç erkeklerin işgalleri arasındaki farkı anlayabilir. Onların ki Avrupa'yı istikrarsızlaştırma ve sömürgeleştirme girişimidir.”

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

Abascal, Avrupa'nın Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapıları açmasını ancak Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi

KATALAN SOLUNDAN AVRUPA'YA ELEŞTİRİ

Diğer yandan Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis grup sözcüsü Gabriel Rufian ise Avrupa'nın mülteciler konusundaki “çifte standardını” eleştirdi.

Rufian, “Bugüne kadar mülteci kabul kurallarını uygulamayan Avrupa'nın şimdi sarışın ve mavi gözlü oldukları için Ukrayna'daki savaştan kaçanlara sınırsız kabul getirdiğini” söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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