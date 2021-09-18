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  3. Avrupa’da ırkçılık sesleri! Bebekler üzerinden ayrımcılık yaptılar

Avrupa’da ırkçılık sesleri! Bebekler üzerinden ayrımcılık yaptılar

Aşırı sağcı Fransız dergisi Causeur, ülkenin demografik değişiminden duydukları rahatsızlığı ırkçı bir şekilde; farklı etnik kökenlerden yer alan bebeklerin bulunduğu dergi kapağı ile gösterdiler. 5 erkek bebeğin bulunduğu fotoğrafın altında "Gülün, iyi yer kaptınız" yazıyordu.

Avrupa’da ırkçılık sesleri! Bebekler üzerinden ayrımcılık yaptılar

Aşırı sağcılara ait Causeur dergisi eylül sayısı kapağında farklı etnik kökenlere sahip 5 bebek fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafığın üst kısmında "Gülün, iyi yer kaptınız" söylemi yazarken, alt kısmında yazan "Limoges'dan Nimes'e. Belge ve rakamlarla Fransa'nın yeni demografisi" yazısı ile derginin bu ayki konusu ifade edildi.

"İyi yer kaptınız (Vous etes grand-remplaces)" ifadesini kullanan dergi; ırkçı, yabancı düşmanı, aşırı sağcı yazar Renaud Camus'un "Büyük İkame (Grand Remplacement)" adlı komplo teorisine atıfta bulundu. Teoriye göre Fransız ve Avrupa nüfusunun yerini yakın dönemde öncelikle siyahi Afrika ile Kuzey Afrika kökenlilerden oluşan Avrupalı olmayan bir nüfusa bırakacak.

KATIKSIZ BİR IRKÇILIK VAR

Twitter’dan açıklamada bulunan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Elisabeth Moreno, dergi kapağını “rezil” olarak tanımladı ve "Büyük İkame" isimli komplo teorisinin altında katıksız bir ırkçılığın yer aldığını söyledi.

Moreno bakanlıklar arası ırkçılık ve antisemitizm karşıtı delegasyonun, derginin yaptığı yayınla ilgili suç duyurusu yapacağını belirtti.

Avrupa’da ırkçılık sesleri! Bebekler üzerinden ayrımcılık yaptılar

İKTİDARDAN AÇIKLAMA

Causeur dergisinin çocukları hedef alan bir ırkçılığı kapağına taşıdığına dikkati çeken İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisinden Christophe Castaner tüm çocukların aynı haklarla doğduğu ve ayrımcılığın her zaman suç olacağı bir Fransa'yı savunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“İSLAMOFOBİK PAÇAVRA”

Derginin kapağını "aşağılık" olarak yorumlayan Cumhurbaşkanı adayı Sandrine Rousseau'nun sözcüsü Thomas Portes derhal bir yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Gazeteci Aude Lancelin ise "İslamofobik paçavra" olarak değerlendirdiği Causeur dergisinin, bebekleri yeterince beyaz görmeyerek, ırkçılığı katladığını vurguladı.

Avrupa’da ırkçılık sesleri! Bebekler üzerinden ayrımcılık yaptılar

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Ekim 2020 tarihinde Causeur dergisinin genel yayın yönetmeni Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy; Fransa'daki başörtüsü tartışmalarına katılarak, başörtüsünün, Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürmüştü. Ülkedeki başörtülü Müslümanların, 16 Ekim 2020'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söylemişti.

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