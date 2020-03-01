Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

VİYANA (AA) - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da artmaya devam ediyor.

Son verilere göre Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 35, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.

- Belçika'da ikinci virüs vakası

Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, Fransa’nın kuzeyinden gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın Belçika’nın Anvers kentinde tedaviye alındığını aktaran De Block, irtibatta bulunduğu tüm kişilerin tespit edilip virüs için test edileceğini belirtti.

Virüsün Belçika’da yayılmasını engellemek için her türlü çalışmanın yapıldığını ifade eden Maggie de Block, "Okul tatili yarın sona eriyor. Bu nedenle Belçika’da vakaların artabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Daha önce Çin’in Vuhan kentinden Belçika’ya tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüs tespit edilmişti. Söz konusu kişi tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edilmişti.

İsviçre’de daha önce 18 olarak açıklanan vaka sayısı 22’ye yükselirken, Hollanda’da toplamda 10 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. İngiltere'de 12 yeni vaka ile virüslü sayısı 35’e yükselirken, İspanya’da vaka sayısı 74'e çıktı.

Kaynak: AA