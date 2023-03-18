Avrupa'da ne kadar Türk seçmeni var? AK Parti Avrupa'da ki seçim çalışmalarına başladı mı?

AK Parti, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı çalışmalarını Belçika'da düzenlenen çalıştayla başlattı.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezince (SKM) Belçika’nın Anvers kenti yakınındaki Temse'de düzenlenen program Kuran tilaveti, İstiklal Marşı, sinevizyon gösterimi ile başladı.

Programa Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Polonya, Danimarka'dan gelen partililer ve AK Parti Yurt Dışı SKM görevlileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını AK Parti Yurt Dışı SKM Başkanı Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak yaptı.

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AK PARTİ AVRUPA SEÇİM ÇALIŞMALARINI BELÇİKA'DAN BAŞLATTI

Toprak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andıklarını belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.

Yurt dışındaki Türklerin bulundukları ülkelerde medeniyet inşa ettiğini vurgulayan Toprak, yaklaşık 60 yıl önce iş gücü anlaşması sonrası Avrupa'ya yerleşenlerle birlikte yeni nesillerin bu ülkelerde asli unsur haline geldiğini ancak Türkiye'yi de hala vatan olarak gördüklerini ve Türkiye'deki karar alma mekanizmalarında da yer bulduklarını söyledi.

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Toprak, AK Parti iktidarında yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözülmesini öncelikli politikalar arasında yer aldığını ifade ederek, Türk diasporası politikalarının hayata geçirildiğini dile getirdi.

"YURT DIŞINDA 3 MİLYON 250 BİN SEÇMEN MEVCUT"

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin oy kullanma hakkının ötesine geçtiğini kaydeden Toprak, "Bu seçimler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme ve ülkemizin yarınlarını garanti altına alma mücadelesidir." diye konuştu.

Toprak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçirilmesinin yurt içi ve dışı vatandaşların birlikte çalışmasıyla mümkün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün biliyoruz ki yurt dışında 3 milyon 250 bin seçmen mevcuttur. Yurt dışı oylar seçimdeki toplam oyların yüzde 5'in üzerine tekabül ettiğinden sonuç belirlemede oldukça önemlidir. Sayılar bize tüm yurt dışı seçmen sayısının Türkiye'deki 17 şehirde bulunan toplam seçmen sayısından yüksek olduğunu göstermektedir."

Bu seçimde kullanılan oylarla Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceğini ifade eden Toprak, seçimlere katılımın ve seçim çalışmalarında kapsayıcı, kucaklayıcı dil kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Toprak, "Seçimleri demokratik katılımı artırmaya yönelik bir faaliyet olarak almak ve bu doğrultuda hangi parti seçmeni olursa olsun oy kullanarak demokratik hakkına sahip çıkmak olarak okumalı ve böyle anlamalıyız." dedi.

TEMSİLCİLİK OLMAYAN YERLERDE OY KULLANMA İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2014'ten itibaren yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabildiğini hatırlatan Toprak, bu seçimde Türkiye'nin temsilciliğinin bulunmadığı ancak özellikle Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı 27 nokta ile yine temsilciliğin bulunmadığı 15 ülkede de oy kullanma imkanı olacağını söyledi.

Toprak, son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerden de örnekler vererek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları, var gücüyle yurt dışı Türklerin yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

SKM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AK Parti Yurt Dışı SKM Başkan Vekili Bülent Bilgi de seçim koordinasyon merkezinin başlangıcını yaptıklarını belirterek, 14 Mayıs'taki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu seçimlerin sadece kendilerinin değil, çocuklarının ve torunlarının da geleceğini etkileyecek önemde olduğunu vurgulayan Bilgi, bunu bir beka meselesi olarak gördüklerini, yurt dışı SKM bünyesinde görev alanlara büyük iş düştüğünü dile getirdi.

Bilgi, Avustralya'dan ABD'ye kadar birçok ülkedeki SKM görevlilerinin bugünkü toplantıya bağlantı yapacağını aktararak, tüm görevlilerin sandıklarda azami gayret göstereceğinden emin olduklarını bildirdi.

"AVRUPALI TÜRKLER TARİH YAZIYOR"

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ise Türkiye'nin ilerlemesini engellemek için geçen 100 yıl içinde çaba sarf edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yeni bir seçim yapılacağını, gelecek yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olacağını söyledi.

Çanakkale'de vatanı savunanların tarih yazdığını anlatan Kuş, "Sizler de bir tarih yazıyorsunuz. 100 yıl sonra bugün Avrupa'nın göbeğinde Anvers'te toplanan Avrupalı Türkler de tarih yazıyor." dedi.

"Tarihi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tekrar yazmaya var mıyız?" diyen Kuş, verilecek oyların gelecek yüz yılı belirleyeceğini, seçime katılımın yüksek olması gerektiğini, bunun için herkesin sahaya inmesinin önem taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINA OY VERME SEÇİMİ"

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ise "Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı neredeyse yedi düvel birleşti. Aslında bu seçim Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verme seçimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına oy verme seçimi." diye konuştu.

Türkiye'nin 2002'den beri sağlık, eğitim ve altyapı gibi birçok alanda sorunların çözüldüğünü kaydeden Açıkgöz, yurt dışında yaşayan vatandaşların da sorunlarına çözüm getirildiğini belirtti.

Açıkgöz, bu hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret ederek, kırılmış olanların gönlünün alınması, sandığa gitmeyenlerin sandığa götürülmesi gerektiğini belirtti.