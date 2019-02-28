Avrupa’da Türk derbisi Fenerbahçe Beko’nun
THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti.
THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip Euroleague'de 21. galibiyetine imza atarak zirvedeki yerini korudu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carlos Peruga xx, Piotr Pastusiak xx
Fenerbahçe Beko: Luigi Datome xx 13, Nicolo Melli x 4, Ahmet Düverioğlu x 2, Bobby Dixon xx 8, Erick Green x 2, Kostas Sloukas xxx 17, Nikola Kalinic xxx 15, Marko Guduric xxx 11, Jan Vesely xx 8, Melih Mahmutoğlu x, Sinan Güler x, Tarık Biberovic x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Shane Larkin xx 13, Adrien Moerman xxx 18, Rodrigue Beaubois x 5, Bryant Dunston x 4, James Anderson x 5, Vasilije Micic x 2, Krunoslav Simon x 2, Tibor Pleiss xx 11, Brock Motum x 4, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 20-17 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 43-29 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 57-47 (Fenerbahçe Beko lehine)
Kaynak: İHA
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