Avrupa’da yaşayan Faslı gençler askerlikten muaf olacak

Fas'ta kadın ve erkekler için zorunlu askerlik uygulamasının çifte vatandaşları kapsamadığı açıklandı. Faslı gençlerin açıklamaya rağmen endişesi sürüyor.

Fas'ta kadın ve erkekler için zorunlu askerlik uygulamasının başlatılması yurt dışında yaşayan Faslıları tedirgin etti. Belçika basınına konuşan Faslı gençler, karara karşı geleceklerini açıkladı. Fas'ın Brüksel Büyükelçisi Abderrahmane Fayyad ise tartışmalara son vermek için açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Fayyad, "Çifte vatandaş olan 19-25 yaş arası gençlerin, askerlik yapma mecburiyeti bulunmamaktadır" dedi.

Faslı gençler ikna olmadı

Büyükelçinin açıklamasına rağmen Faslıların endişesi devam ediyor. Le Maroxellois dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Halil Zeguendi, "Zorunlu askerliğe hayır" kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Belçika'da 19-25 yaş arası yaklaşık 90 bin Faslı gencin yaşadığına dikkat çeken Zeguendi, "Yasanın kabul edilen ilk metinde, çifte vatandaşların zorunlu askerliğe tabi olduğu yazıyor. Ancak Belçika'da yaşayan Faslılar ikna olmuş durumda değil. Bu karara karşı kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.

Fas'ta 12 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik geçtiğimiz Eylül ayında geri getirilmişti.

Kaynak: İHA