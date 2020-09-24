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Avrupa'da yılın transferi! Luis Suarez, Atletico Madrid'de!

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu.

Avrupa'da yılın transferi! Luis Suarez, Atletico Madrid'de!

Avrupa'da yılın transferi gerçekleşti. Uzun yıllardır Barcelona'da forma giyen ve adeta takımın efsaneleri arasına girmeyi başaran Luis Suarez, kariyerine Atletico Madrid'de devam edecek. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini Atletico Madrid'e bağlayacak imzaları resmen attı. 

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Suarez'in başarıya bağlı olarak değişen toplamda 6 milyon avroluk bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Atletico Madrid Kulübü de sağlık kontrolünün ardından Suarez ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Avrupa'da yılın transferi! Luis Suarez, Atletico Madrid'de!

BARCELONA'DA 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.

Barcelona Kulübü, Suarez'e veda için bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklarken, Uruguaylı futbolcunun cuma günü de Atletico Madrid'de basına tanıtılması öngörülüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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