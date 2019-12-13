Avrupa’daki 4 galibiyetin 3’ü Başakşehir’den
Deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalan Medipol Başakşehir, aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.
Deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalan Medipol Başakşehir, aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.
Kulüp tarihinde ilk
Mönchengladbach'ı mağlup ederek gruptan 10 puanla lider şekilde çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, son olarak 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in olduğu C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı.
Başakşehir, Avrupa'da ilk defa tur geçme sevincini ise 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerek yaşamıştı.
4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.
Söz konusu takımlar, Avrupa'da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3'ü Başakşehir'den geldi. Okan Buruk'un öğrencileri, grubunda Wolfsberger'i iki maçta, Mönchengladbach'ı da Almanya'da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.
Turuncu-lacivertli takım, J Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.
Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:
Başakşehir
3 galibiyet
1 beraberlik
2 mağlubiyet
Beşiktaş
1 galibiyet
5 mağlubiyet
Galatasaray
2 beraberlik
4 mağlubiyet
Trabzonspor
1 beraberlik
5 mağlubiyet
Kaynak: İHA
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