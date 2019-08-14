Avrupa’daki kayıplarla ABD piyasaları açılış öncesinde düştü
ABD'nin Çin'e yönelik 1 Eylül'de uygulamaya konulması beklenen ek gümrük vergilerini 15 Aralık'a erteleme kararının ardından Wall Street'te görülen artış, Almanya'dan gelen zayıf GSYH verisiyle Avrupa piyasalarındaki eksi yönlü eğilime paralel olarak yerini düşüşe bıraktı.
ABD'nin Çin'e yönelik 1 Eylül'de uygulamaya konulması beklenen ek gümrük vergilerini 15 Aralık'a erteleme kararının ardından Wall Street'te görülen artış, Almanya'dan gelen zayıf GSYH verisiyle Avrupa piyasalarındaki eksi yönlü eğilime paralel olarak yerini düşüşe bıraktı.
ABD piyasalarında açılış öncesi işlemelerde;
- Dow Jones yüzde 0.02,
- Nasdaq yüzde 0.12,
- S&P 500 yüzde 0.04 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.11795 dolara yükseldi.
DHA
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